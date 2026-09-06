Kabineden Filenin Sultanları'na tebrik yağmuru: "Sizinle gurur duyuyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, "2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandırarak bu büyük gururu bizlere yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yine, Yeniden Filenin Sultanları Şampiyon" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya karşısında ortaya koydukları inanılmaz mücadeleyle üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun." şeklinde paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımında, "Avrupa'nın şampiyonu Türkiye. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız, yine yeniden tarih yazdınız. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Azmin, emeğin ve mücadelenin sonunda gelen büyük gurur…Filenin Sultanları Avrupa'nın zirvesinde. Tebrikler." mesajını paylaştı.