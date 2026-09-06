Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri...
2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferinin ardından gözler dünya voleybol sıralamasına çevrildi. Avrupa'nın en büyüğü olan Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri ve güncel puanı netleşti.
2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde parkeye çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan tarihi mücadelede İtalya'yı 3-2 mağlup etti.
Sergilediği mücadeleyle Avrupa'nın zirvesine yerleşen ve altın madalyayı boynuna takan Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
GÖZLER DÜNYA SIRALAMASINA ÇEVRİLDİ: İŞTE GÜNCEL TABLO
Nefes kesen final karşılaşmasının ardından gözler uluslararası arenadaki dünya voleybol sıralamasına çevrildi.
Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen tarihi başarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya klasmanındaki güncel puanı ve sıralamadaki durumu merak konusu oldu.
Filenin Sultanları, kazandığı kritik zaferle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte voleybol dünya sıralamasındaki güncel durum ve tüm detaylar...