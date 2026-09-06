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Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferinin ardından gözler dünya voleybol sıralamasına çevrildi. Avrupa'nın en büyüğü olan Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri ve güncel puanı netleşti.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 1

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde parkeye çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan tarihi mücadelede İtalya'yı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 2

Sergilediği mücadeleyle Avrupa'nın zirvesine yerleşen ve altın madalyayı boynuna takan Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 3

GÖZLER DÜNYA SIRALAMASINA ÇEVRİLDİ: İŞTE GÜNCEL TABLO

Nefes kesen final karşılaşmasının ardından gözler uluslararası arenadaki dünya voleybol sıralamasına çevrildi.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 4

Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen tarihi başarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya klasmanındaki güncel puanı ve sıralamadaki durumu merak konusu oldu.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 5

Filenin Sultanları, kazandığı kritik zaferle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte voleybol dünya sıralamasındaki güncel durum ve tüm detaylar...

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 6
Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 7

12- Almanya | 242.77 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 8

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 9

10- Hollanda | 283.15 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 10

9- Sırbistan | 302.74 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 11

8- Kanada | 307.82 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 12

7- Çin | 311.83 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 13

6- Japonya | 323.69 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 14

5- Polonya | 346.37 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 15

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 16

3- Türkiye | 398.15 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 17

2- Brezilya | 403.61 puan

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri... 18

1- İtalya | 455.25 puan

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