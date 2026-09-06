İtalya karşısında destansı geri dönüş: Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Filenin Sultanları, nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan Başkan Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesine çıkmak için İtalya karşısında sahaya çıktı.
Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen müthiş bir mücadele ortaya koyan milliler, rakibini 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Sultanları, İtalya karşısında sergilediği unutulmaz geri dönüşle Avrupa'nın en büyüğü oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.
SETLERE GÖRE SONUÇLAR
1. Set Sonucu: Türkiye 16-25 İtalya
2. Set Sonucu: Türkiye 25-22 İtalya
3. Set Sonucu: Türkiye 12-25 İtalya
4. Set Sonucu Türkiye 25-21 İtalya
5. Set Sonucu: Türkiye 15- 10 İtalya
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."