İtalya karşısında destansı geri dönüş: Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen müthiş bir mücadele ortaya koyan milliler, rakibini 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları, İtalya karşısında sergilediği unutulmaz geri dönüşle Avrupa'nın en büyüğü oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.