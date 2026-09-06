Filenin Sultanları için Adana ve Mersin tek yürek: Meydanlar milli heyecanla doldu
Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için Adana ve Mersin tek yürek oldu. Meydanlara ve sahillere kurulan dev ekranların başına akın eden binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na unutulmaz bir destek verdi.
Adana'da milli heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar, final karşılaşmasının canlı yayınlandığı Bülent Angın Bulvarı'ndaki dev ekran alanında bir araya geldi. Ellerinde ay-yıldızlı Türk bayrakları ve milli formalarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, coşkulu tezahüratlarıyla millilere adeta tribün atmosferi yaşattı.
MERSİN SAHİLİNDE ŞAMPİYONLUK KENETLENMESİ
Nefes kesen şampiyonluk heyecanının bir diğer adresi ise Mersin oldu. Yenişehir ilçesindeki sahil bandına, İtalya-Türkiye arasındaki tarihi final mücadelesi için dev ekran kuruldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk mücadelesine destek vermek için alanı dolduran çok sayıda vatandaş, bayrakları sallayıp tezahüratlar eşliğinde karşılaşmayı büyük bir heyecan ve gururla takip etti.