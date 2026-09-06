Filenin Sultanları için Adana ve Mersin tek yürek: Meydanlar milli heyecanla doldu

Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için Adana ve Mersin tek yürek oldu. Meydanlara ve sahillere kurulan dev ekranların başına akın eden binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na unutulmaz bir destek verdi.