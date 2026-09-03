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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Almanya'yı 3-1 devirdik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Almanya'yı 3-1 devirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, yarı final bileti için Almanya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz karşılaşmayı 3-1 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

ALMANYA'YA GEÇİT YOK

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleye etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-18 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Almanya ikinci sette karşılık verdi ve 25-22'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Almanya'yı 3-1 devirdik - 1

FİLENİN SULTANLARI VİTES YÜKSELTTİ

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren millilerimiz, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Seti 25-18 kazanan Türkiye, karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de büyük bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları, kritik anlarda hata yapmadı. Ay-Yıldızlılar seti 25-22, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Almanya'yı 3-1 devirdik - 2

VARGAS SON SETE DAMGA VURDU

Mücadelenin kritik anlarında sorumluluk alan Vargas, özellikle son sette ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynadı.

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Sırbistan engelini de aşarak finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Filenin Sultanları çeyrek finalde!Filenin Sultanları çeyrek finalde! FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE!

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