Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Almanya'yı 3-1 devirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, yarı final bileti için Almanya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz karşılaşmayı 3-1 kazandı.