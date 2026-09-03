Trabzonspor’da teknik direktör adayları arasına Steven Gerrard girdi
Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesine yeni bir aday dahil oldu. Bordo-mavili takımın radarında daha önce Sergio Conceiçao ve Vitor Pereira gibi deneyimli çalıştırıcıların bulunduğu belirtilirken, İngiliz futbolunun önemli figürlerinden biri olan Gerrard'ın ismi de alternatifler arasında yer aldığı konuşuluyor.
Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışına devam eden Trabzonspor'da Steven Gerrard ismi gündeme geldi. İngiliz çalıştırıcının bordo-mavili kulübe önerildiği iddia edildi.
Trabzonspor'un teknik adam listesinde daha önce Sergio Conceiçao ve Vitor Pereira gibi isimlerin de bulunduğu belirtilmişti. Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün büyük ihtimalle yabancı olacağını ifade etmişti.
GERRARD İSMİ LİSTEYE EKLENDİ
Ajansspor'un haberine göre son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard, Trabzonspor'un boş olan teknik direktör koltuğu için önerilen isimler arasında yer aldı.
Futbolculuk döneminde Liverpool'un önemli oyuncularından biri olan Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde Rangers ve Aston Villa'da da görev yaptı.
RANGERS İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
46 yaşındaki teknik adamın Rangers ile 2020-2021 sezonunda İskoçya şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.
Gerrard, Ocak 2025'ten bu yana herhangi bir takımın başında yer almıyor.