Trabzonspor'un teknik adam listesinde daha önce Sergio Conceiçao ve Vitor Pereira gibi isimlerin de bulunduğu belirtilmişti. Başkan Ertuğrul Doğan da yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün büyük ihtimalle yabancı olacağını ifade etmişti.

GERRARD İSMİ LİSTEYE EKLENDİ

Ajansspor'un haberine göre son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard, Trabzonspor'un boş olan teknik direktör koltuğu için önerilen isimler arasında yer aldı.

Futbolculuk döneminde Liverpool'un önemli oyuncularından biri olan Gerrard, teknik direktörlük kariyerinde Rangers ve Aston Villa'da da görev yaptı.

RANGERS İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

46 yaşındaki teknik adamın Rangers ile 2020-2021 sezonunda İskoçya şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

Gerrard, Ocak 2025'ten bu yana herhangi bir takımın başında yer almıyor.