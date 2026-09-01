Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Türkiye, etkili hücumları, güçlü blokları ve servis performansıyla rakibine nefes aldırmadı.

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İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Sultanlar çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

1. Çeyrek sonucu: Türkiye 25-14 Azerbaycan

2. Çeyrek sonucu: Türkiye 25-16 Azerbaycan

3. Çeyrek sonucu: Türkiye 25-22 Azerbaycan