Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Kaan Ayhan dahil 5 futbolcu UEFA listesine alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray’ın Devler Ligi kadrosu netleşti. Sarı-kırmızılılar, 24 futbolcudan oluşan oyuncu listesini UEFA’ya gönderdi. Yapılan kadro tercihinin ardından Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner liste dışında kaldı.