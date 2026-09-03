Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Kaan Ayhan dahil 5 futbolcu UEFA listesine alınmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray’ın Devler Ligi kadrosu netleşti. Sarı-kırmızılılar, 24 futbolcudan oluşan oyuncu listesini UEFA’ya gönderdi. Yapılan kadro tercihinin ardından Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner liste dışında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 24 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi.
HANGİ İSİMLER YOK?
- Kaan Ayhan
- Arda Ünyay
- Kazımcan Karataş
- Eyüp Aydın
- Can Armando Güner
İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
- Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük
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Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Sallai
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Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün
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Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül
İŞTE GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ
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1. Hafta: 9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray / TSİ 22.00
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2. Hafta: 13 Ekim / Galatasaray - Barcelona / 22.00
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3. Hafta: 21 Ekim / Lille - Galatasaray / TSİ 19.45
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4. Hafta: 3 Kasım / Galatasaray - Stuttgart / 20.45
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5. Hafta: 24 Kasım / Galatasaray - Aston Villa / 20.45
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6. Hafta: 8 Aralık / AEK - Galatasaray / TSİ 23.00
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7. Hafta: 19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord / 20.45
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8. Hafta: 27 Ocak / PSG - Galatasaray / TSİ 23.00