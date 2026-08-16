Alihan Kuriş soruşturmasında Göknur Gıda kararı: Kayyum kalktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında Göknur Gıda’ya yönelik tedbirlerde yeni bir gelişme yaşandı. İncelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hisselerin şirketteki payının yüzde 13 olduğu belirlendi. Bunun üzerine Göknur Gıda’nın tamamına yönelik yönetim kayyumu kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Göknur Gıda'ya ilişkin uygulanan tedbirlerde yeni bir gelişme yaşandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PAYI YÜZDE 13

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranının yüzde 13 olduğu tespit edildi.

YÜZDE 13'LÜK KISIM İÇİN TEDBİR SÜRECEK

Bu tespitin ardından şirketin tamamına yönelik yönetim kayyumluğu tedbiri kaldırıldı. Ancak soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen yüzde 13 oranındaki şirket hissesi üzerindeki el koyma tedbiri devam edecek.

ADLİ TEDBİR SÜRECEK

Böylece Göknur Gıda'nın mevcut yönetimi ve ticari faaliyetlerini sürdürmesi ile soruşturmaya konu hisseler üzerindeki adli tedbir birbirinden ayrılmış oldu. Kayyum atama kararının kaldırılması, yüzde 13'lük pay üzerindeki el koyma kararının da kaldırıldığı anlamına gelmiyor.