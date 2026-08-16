CANLI YAYIN

Alihan Kuriş soruşturmasında Göknur Gıda kararı: Kayyum kalktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alihan Kuriş soruşturmasında Göknur Gıda kararı: Kayyum kalktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında Göknur Gıda’ya yönelik tedbirlerde yeni bir gelişme yaşandı. İncelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hisselerin şirketteki payının yüzde 13 olduğu belirlendi. Bunun üzerine Göknur Gıda’nın tamamına yönelik yönetim kayyumu kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Göknur Gıda'ya ilişkin uygulanan tedbirlerde yeni bir gelişme yaşandı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PAYI YÜZDE 13

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranının yüzde 13 olduğu tespit edildi.

YÜZDE 13'LÜK KISIM İÇİN TEDBİR SÜRECEK

Bu tespitin ardından şirketin tamamına yönelik yönetim kayyumluğu tedbiri kaldırıldı. Ancak soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen yüzde 13 oranındaki şirket hissesi üzerindeki el koyma tedbiri devam edecek.

Alihan Kuriş soruşturmasında Göknur Gıda kararı: Kayyum kalktı - 1

ADLİ TEDBİR SÜRECEK

Böylece Göknur Gıda'nın mevcut yönetimi ve ticari faaliyetlerini sürdürmesi ile soruşturmaya konu hisseler üzerindeki adli tedbir birbirinden ayrılmış oldu. Kayyum atama kararının kaldırılması, yüzde 13'lük pay üzerindeki el koyma kararının da kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13.08.2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Şirketimize yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiş olup, anılan karar 14.08.2026 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Aynı gün (14.08.2026 tarihinde), Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 14.08.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz hakkında verilen KAYYUM ATAMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Şirketimize ait bilgi ve belgeler tümüyle Şirketimize iade edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kuriş ve İmamoğlu ittifakının perde arkasıKuriş ve İmamoğlu ittifakının perde arkası KURİŞ VE İMAMOĞLU İTTİFAKININ PERDE ARKASI
Alihan Kuriş suç örgütünün Türkiyeyi bölme planı deşifre olduAlihan Kuriş suç örgütünün Türkiyeyi bölme planı deşifre oldu ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TÜRKİYE'Yİ BÖLME PLANI DEŞİFRE OLDU

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler
Sonraki Haber
Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın