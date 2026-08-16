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Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler

Beşiktaş ile Eyüpspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek Beşiktaş-Eyüpspor maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 1

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 2

ITALIANO'NUN İLK LİG MAÇI

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Italiano, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 3

YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 4

EYÜPSPOR'UN TRANSFERLERİ

Eyüpspor; Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattı.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 5

BEŞİKTAŞ DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI

Beşiktaş, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına kadar 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Beşiktaş, organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını iki maçta da 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 5 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 6

EYÜPSPOR İLE 5. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, bu maçlarda Eyüpspor'u 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederken deplasmandaki bir karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Eyüpspor'u sahasında üçüncü kez konuk edecek Beşiktaş, rakip filelere 9 gol gönderirken kalesinde 5 gol gördü.

İki ekip, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, bu mücadeleyi 4-0 kazandı.

Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler - 7

MAÇIN KÜNYESİ

  • Karşılaşma: Beşiktaş-Eyüpspor
  • Organizasyon: Trendyol Süper Lig
  • Hafta: 1. hafta
  • Tarih: 16 Ağustos 2026
  • Saat: 21.30
  • Stat: Tüpraş Stadı
  • Hakem: Oğuzhan Çakır
  • Yayın: beIN Sports 1

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