Beşiktaş sezona taraftarı önünde başlıyor: İlk rakip Eyüpspor! Tüpraş Stadı'nda Italiano ile kritik 90 dakika ve muhtemel 11'ler
Beşiktaş ile Eyüpspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek Beşiktaş-Eyüpspor maçı, Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf
ITALIANO'NUN İLK LİG MAÇI
Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.
Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.
Italiano, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.