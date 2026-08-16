Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.

YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPACAK

Eyüpspor; Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı yaz transfer döneminde kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI

Beşiktaş, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına kadar 4 resmi maça çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.

Beşiktaş, organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını iki maçta da 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 5 gol atarken kalesinde gol görmedi.