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Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti

Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhamed Salah transferinde tarihi bir adım attı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, Muhamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı duyurulurken, tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi evrakların oyuncunun Türkiye'ye gelişinin ardından imzalanacağı öğrenildi. Transferin ardından ilk açıklamayı yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya vardı.

Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti - 1

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

DOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhamed Salah transferine ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu ve menajeriyle yaklaşık 10 gün süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Doğan, "Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti - 2

TRABZONSPOR, SALAH'IN GELİŞ PROGRAMINI AÇIKLADI

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Muhamed Salah'ın Türkiye programını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Salah'ın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi planlanırken, Trabzon'daki karşılama programının saat ve diğer detaylarının ise gün içerisinde kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacağı bildirildi.

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A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel ise sürece dair, "Trabzonspor çok uzun zamandır Muhammed Salah transferi için mesai harcıyordu ve birkaç gündür özellikle yazışmalar gidip geliyordu ama şu an itibarıyla Trabzonspor ile Muhammed Salah arasındaki anlaşma tamamlandı. Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesini, Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk üç futbolcu arasında sayılabilecek isimlerden bir tanesini Trabzonspor'a getiriyor." sözlerini kaydetti.

(Foto: AA) (Foto: AA)


SALAH'IN VARIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun seyahat planına ilişkin bilgiler veren Yunus Emre Sel, "Oyuncuyu alacak uçak, İstanbul'dan hareket ederek Yunanistan'ın Mykonos Adası'na gidecek. Buradan Mohamed Salah'ı alacak uçak, ardından İstanbul'a dönecek. Salah İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve burada resmi evraklar imzalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Hemen ardından akşam saatlerinde de yine Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yola çıkacak." dedi.

Türkiye'de yaşanacak büyük heyecana dikkat çeken Sel, "Trabzon'da binlerce kişi yine havalimanına akın edecek çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Muhammed Salah, İngiltere'de bulunduğu pozisyonda kırılmadık rekor, kaldırılmadık kupa bırakmayan bir isim." açıklamalarında bulundu.

(Foto: AA) (Foto: AA)


DEV OPERASYONUN PERDE ARKASI: DİYALOG VE GÜVEN

Bu başarıyı sağlayan faktörleri açıklayan Yunus Emre Sel, "Gerçekten Trabzonspor hem oyuncunun menajeriyle hem de kendisiyle çok iyi diyalog kurdu. Oyuncunun yanına da gidildi, orada birebir görüşmeler yapıldı. Menajeriyle o ikili ilişkiler, onların talepleri karşısında beklentiler en üst perdeden yanıt buldu. Maddi talepleri karşılanabilecek ölçüde karşılanmaya çalışıldı." şeklinde konuştu.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Sel, transferin finansal boyutuna ve kurulan güvene vurgu yaparak, "Özellikle bu karşılıklı diyalog, fikir alışverişi, karşılıklı görüşler oyuncu cephesinden de çok makul bir şekilde kabul gördü ve bu transfer sürecindeki en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Ama tabii ki buradaki en kritik detay oyuncunun maddi beklentileri; Trabzonspor oyuncunun maddi beklentileri konusunda kulüp tarihinin belki de bundan sonra kırılamayacak bir rekoruna imza attı. O karşılıklı diyalogdaki güven bu transferin en önemli adımlarından biri oldu." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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