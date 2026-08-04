Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhamed Salah transferinde tarihi bir adım attı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, Muhamed Salah'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığı duyurulurken, tarafların anlaşmaya vardığı ve resmi evrakların oyuncunun Türkiye'ye gelişinin ardından imzalanacağı öğrenildi. Transferin ardından ilk açıklamayı yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Camiamıza hayırlı olsun." dedi.
Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yılın transferi için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya vardı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhamed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Mohamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
DOĞAN: HAYIRLI OLSUN
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhamed Salah transferine ilişkin sürecin tamamlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu ve menajeriyle yaklaşık 10 gün süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Doğan, "Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR, SALAH'IN GELİŞ PROGRAMINI AÇIKLADI
Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Muhamed Salah'ın Türkiye programını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Salah'ın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi planlanırken, Trabzon'daki karşılama programının saat ve diğer detaylarının ise gün içerisinde kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacağı bildirildi.
TÜRKİYE YOLCUSU
A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel ise sürece dair, "Trabzonspor çok uzun zamandır Muhammed Salah transferi için mesai harcıyordu ve birkaç gündür özellikle yazışmalar gidip geliyordu ama şu an itibarıyla Trabzonspor ile Muhammed Salah arasındaki anlaşma tamamlandı. Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesini, Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk üç futbolcu arasında sayılabilecek isimlerden bir tanesini Trabzonspor'a getiriyor." sözlerini kaydetti.