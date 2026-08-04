Anlaşma tamam! Muhammed Salah Trabzonspor'da: Geliş saati netleşti

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SALAH'IN VARIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yıldız futbolcunun seyahat planına ilişkin bilgiler veren Yunus Emre Sel, "Oyuncuyu alacak uçak, İstanbul'dan hareket ederek Yunanistan'ın Mykonos Adası'na gidecek. Buradan Mohamed Salah'ı alacak uçak, ardından İstanbul'a dönecek. Salah İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve burada resmi evraklar imzalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Hemen ardından akşam saatlerinde de yine Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yola çıkacak." dedi.

Türkiye'de yaşanacak büyük heyecana dikkat çeken Sel, "Trabzon'da binlerce kişi yine havalimanına akın edecek çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Muhammed Salah, İngiltere'de bulunduğu pozisyonda kırılmadık rekor, kaldırılmadık kupa bırakmayan bir isim." açıklamalarında bulundu.