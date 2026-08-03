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Fatih Karagümrük Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fatih Karagümrük Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fatih Karagümrük, transferde önemli bir takviyeye imza attı. Kırmızı-siyahlılar, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşarak orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

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