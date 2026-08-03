Fatih Karagümrük Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fatih Karagümrük, transferde önemli bir takviyeye imza attı. Kırmızı-siyahlılar, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşarak orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirdi.