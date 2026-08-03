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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertliler play-off turuna kalması durumunda ilk maçı 18-19 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Kanarya, ilk müsabakayı 18-19 Ağustos tarihlerinde Kadıköy'de, rövanş mücadelesini ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İşte Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemiİşte Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi İŞTE FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını Chris Kavanagh yönetecek
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