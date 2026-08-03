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Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, dünya futbolunda ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Rafael Leao transferindeki belirsizliğin ardından rotasını Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'a çevirdi. İşte detaylar…

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 1

AZİZ YILDIRIM'DAN "1 HAFTA" MESAJI! LEAO TRANSFERİNDE ÇIKMAZ

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarın gözü yeni santrfor transferine çevrildi.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 2

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, "1 hafta içinde santrfor transferini tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 3

Ancak bir süredir Milan forması giyen Rafael Leao için yürütülen görüşmelerde peş peşe engeller ortaya çıktı.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 4

Portekizli yıldızın Premier Lig'den gelecek teklifleri beklemesi ve Milan'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli, transfer sürecini çıkmaza soktu.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 5

İNGİLİZ BASINI DUYURDU: RASHFORD İÇİN YENİ HAMLE

Leao transferindeki pürüzlerin ardından Fenerbahçe'nin rotasını Marcus Rashford'a çevirdiği öne sürüldü.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 6

İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen yıldız futbolcu için yeniden girişimlere başladı.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 7

Adanın önde gelen gazetelerinden The Sun, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 8

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Rashford'ın menajeriyle temas kurdu ve transfer için önemli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 9

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren deneyimli futbolcunun kariyerini İspanya'da sürdürmek istediği, ancak LaLiga temsilcisinden beklediği adımların gelmemesi üzerine farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 10

MANCHESTER UNITED AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İngiliz basınında daha önce yer alan haberlerde, Manchester United'ın altyapısından yetişen Marcus Rashford'ın takımdan ayrılığına sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 11

Kırmızı Şeytanlar formasıyla bugüne kadar 426 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 138 gol atıp 79 asist yaptı.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 12

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Marcus Rashford'ın Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi 13

İngiltere Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 78 maçta 19 gol kaydetti.

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