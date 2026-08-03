Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, dünya futbolunda ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Rafael Leao transferindeki belirsizliğin ardından rotasını Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'a çevirdi. İşte detaylar…
AZİZ YILDIRIM'DAN "1 HAFTA" MESAJI! LEAO TRANSFERİNDE ÇIKMAZ
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarın gözü yeni santrfor transferine çevrildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, "1 hafta içinde santrfor transferini tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bir süredir Milan forması giyen Rafael Leao için yürütülen görüşmelerde peş peşe engeller ortaya çıktı.
Portekizli yıldızın Premier Lig'den gelecek teklifleri beklemesi ve Milan'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli, transfer sürecini çıkmaza soktu.
İNGİLİZ BASINI DUYURDU: RASHFORD İÇİN YENİ HAMLE
Leao transferindeki pürüzlerin ardından Fenerbahçe'nin rotasını Marcus Rashford'a çevirdiği öne sürüldü.