Kanarya'dan Ada çıkarması! Leao çıkmazı sonrası Rashford hamlesi

Kırmızı Şeytanlar formasıyla bugüne kadar 426 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 138 gol atıp 79 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Marcus Rashford'ın Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.