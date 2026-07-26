Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları, bu zaferle tarihindeki ikinci VNL altın madalyasını kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kadınlar FIVB Milletler Ligi (VNL) finali nefesleri kesti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları, ilk seti kaybetmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finali, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome Salonu'nda oynandı. İlk seti Brezilya'ya kaptıran ay-yıldızlılar, sonraki üç sette ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 3-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.
TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ, KUPAYA UZANDI
Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.
Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Milli takımda Melissa Vargas 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti. Vargas'ı 19 sayıyla Hande Baladın takip etti.
TÜRKİYE - BREZİLYA SET SONUÇLARI
1. Set: Türkiye 23-25 Brezilya
2. Set: Türkiye 25-23 Brezilya
3. Set: Türkiye 26-24 Brezilya
4. Set: Türkiye 25-21 Brezilya
VNL'DE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez final etabında mücadele ederken organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Filenin Sultanları, 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek ilk VNL şampiyonluğunu yaşamış, 2018 yılında ise ABD'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
MİLLETLER LİGİ'NDE DÖRDÜNCÜ MADALYA
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Kadınlar Milletler Ligi tarihindeki dördüncü madalyasını kazandı. Daha önce 2023 yılında altın, 2018 yılında gümüş ve 2024 yılında bronz madalya elde eden Filenin Sultanları, 2026 şampiyonluğuyla altın madalya sayısını ikiye yükseltti.
Türkiye, organizasyon tarihinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL'nin en başarılı ekipleri arasında yer aldı.