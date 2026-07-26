SANTARELLİ İLE BAŞARILAR DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan çalıştırıcı, milli takımla ikinci VNL şampiyonluğunu kazanırken, daha önce Avrupa Şampiyonası zaferi ve Dünya Şampiyonası gümüş madalyası da yaşamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda Filenin Sultanları'nı tebrik ederek "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

"A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: YENİDEN TARİH YAZAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan mesajında; "Tebrikler Filenin Sultanları! 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara!" ifadelerini kullandı.

