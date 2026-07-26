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Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları, bu zaferle tarihindeki ikinci VNL altın madalyasını kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kadınlar FIVB Milletler Ligi (VNL) finali nefesleri kesti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları, ilk seti kaybetmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finali, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome Salonu'nda oynandı. İlk seti Brezilya'ya kaptıran ay-yıldızlılar, sonraki üç sette ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 3-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - 1

TÜRKİYE GERİ DÖNDÜ, KUPAYA UZANDI

Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.

Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Melissa Vargas 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti. Vargas'ı 19 sayıyla Hande Baladın takip etti.

TÜRKİYE - BREZİLYA SET SONUÇLARI

1. Set: Türkiye 23-25 Brezilya

2. Set: Türkiye 25-23 Brezilya

3. Set: Türkiye 26-24 Brezilya

4. Set: Türkiye 25-21 Brezilya

Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - 2

VNL'DE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez final etabında mücadele ederken organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Filenin Sultanları, 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek ilk VNL şampiyonluğunu yaşamış, 2018 yılında ise ABD'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

MİLLETLER LİGİ'NDE DÖRDÜNCÜ MADALYA

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Kadınlar Milletler Ligi tarihindeki dördüncü madalyasını kazandı. Daha önce 2023 yılında altın, 2018 yılında gümüş ve 2024 yılında bronz madalya elde eden Filenin Sultanları, 2026 şampiyonluğuyla altın madalya sayısını ikiye yükseltti.

Türkiye, organizasyon tarihinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL'nin en başarılı ekipleri arasında yer aldı.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - 3

SANTARELLİ İLE BAŞARILAR DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılında göreve başlayan İtalyan çalıştırıcı, milli takımla ikinci VNL şampiyonluğunu kazanırken, daha önce Avrupa Şampiyonası zaferi ve Dünya Şampiyonası gümüş madalyası da yaşamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda Filenin Sultanları'nı tebrik ederek "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

"A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınları, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: YENİDEN TARİH YAZAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan mesajında; "Tebrikler Filenin Sultanları! 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara!" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - 4

SİYASİLERDEN FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, "2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, azimleri ve mücadeleleriyle milletimize büyük bir sevinç yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında, "Tebrikler Filenin Sultanları, tebrikler şampiyon. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle milli takımı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine, yeniden şampiyon Türkiye" ifadeleriyle Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını kutladı.

Bakan Bak, yazılı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Finali'nde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları ile tarih yazdık. FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da FIVB Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.Gösterilen eşsiz mücadele, sarsılmaz inanç ve ay yıldızlı formamıza yakışan karakterle bir kez daha tarih yazıldığını vurgulayan Ersoy, millete tarifsiz bir gurur yaşatan tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı paylaşımda; "Filenin Sultanları bir kez daha şampiyon. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Harikasınız kızlar, şampiyonluk size çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gururluyuz, Şampiyon Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, ülkemize şampiyonluk kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirtti ve ay yıldızlı bayrağı bir kez daha gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'nı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dünyanın en iyisi FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Filenin Sultanları" açıklamasında bulundu.

Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu - 5

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