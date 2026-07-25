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Inter Turku-Başakşehir maçının hakemi açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Inter Turku-Başakşehir maçının hakemi açıklandı

UEFA, Inter Turku ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ekibini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasındaki rövanş karşılaşmasını, Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak maçta Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

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