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2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Dünya sıralamasındaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları, şimdi gözünü şampiyonluk kupasına çevirdi. Peki, Türkiye voleybolda kaçıncı sırada? İşte 2026 FIVB dünya sıralaması...

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 1

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Filenin Sultanları finale yükseldi FİLENİN SULTANLARI FİNALE YÜKSELDİ
2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 2

Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 3

DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE RÜZGARI

Voleybolda dünyanın en başarılı ülkeleri arasındaki kıyasıya rekabet sürerken, Türkiye dünya sıralamasındaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 4

Her maçta elde edilen başarılı sonuçların dünya sıralamasına doğrudan yansıdığına dikkat çekilirken, Filenin Sultanları da her galibiyetle puanını artırmayı sürdürüyor.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 5

Güncellenen dünya sıralaması, ay-yıldızlı ekibin uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 6

ZİRVE MÜCADELESİNDE PUAN REKABETİ

Gözler yarın oynanacak dev final karşılaşmasına çevrilirken, FIVB'nin açıkladığı güncel veriler Filenin Sultanları'nın dünya voleybolundaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 7

Dünyanın en başarılı ülkeleri arasındaki puan rekabeti tüm hızıyla devam ederken, 2026 FIVB dünya sıralamasında ilk 15 ülke ve Türkiye'nin konumu da netlik kazandı.

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 8

İşte dünyanın ilk 15 sırası ve ülkelerin konumu...

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 9

15-) FRANSA: PUAN: 207.28

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 10

14-) ÇEKYA | PUAN: 220.41

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 11

13-) DOMİNİK CUMHURİYETİ | PUAN: 230.37

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 12

12-) ALMANYA | PUAN: 253.62

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 13

11-) KANADA | PUAN: 273.76

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 14

10-) SIRBİSTAN | PUAN: 276.38

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 15

9-) RUSYA | PUAN: 277.59

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 16

8-) HOLLANDA | PUANI: 292.64

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 17

7-) ÇİN | PUAN: 316.03

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 18

6-) JAPONYA | PUAN: 331.36

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 19

5-) POLONYA | PUAN: 338.37

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 20

4-) ABD | PUAN: 363.57

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 21

3-) TÜRKİYE | PUAN: 378.93

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 22

2-) BREZİLYA | PUAN: 413.04

2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? 23

1-) İTALYA | PUAN: 460.64

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