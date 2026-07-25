2026 FIVB dünya sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Dünya sıralamasındaki liderliğini koruyan Filenin Sultanları, şimdi gözünü şampiyonluk kupasına çevirdi. Peki, Türkiye voleybolda kaçıncı sırada? İşte 2026 FIVB dünya sıralaması...

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. FİLENİN SULTANLARI FİNALE YÜKSELDİ

Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olan Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE RÜZGARI Voleybolda dünyanın en başarılı ülkeleri arasındaki kıyasıya rekabet sürerken, Türkiye dünya sıralamasındaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

Her maçta elde edilen başarılı sonuçların dünya sıralamasına doğrudan yansıdığına dikkat çekilirken, Filenin Sultanları da her galibiyetle puanını artırmayı sürdürüyor.