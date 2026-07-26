Galatasaray'da stopere milli takviye: Yusuf Akçiçek için teklif

Savunmasını genç bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için Al Hilal ile görüşmelere başladı. Galatasaray altyapısından yetişen ancak daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Savunma hattını genç bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 22 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ Sarı-kırmızılı ekip, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturacak bir stoper arayışında rotasını, altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'e çevirdi. Genç savunmacı, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe forması giymiş, geçtiğimiz sezon ise 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Galatasaray, eski altyapı oyuncusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. (ahaber.com.tr) AL HİLAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı 20 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, Al Hilal ile resmi temaslara başladı. Suudi kulübünün kiralama teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR Geçen sezon Al Hilal formasıyla 12 maçta toplam 616 dakika süre alan Yusuf Akçiçek'in, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Türkiye'ye dönüş fikrine olumlu baktığı ifade edildi. Taraflar arasında görüşülen kiralama formülünde zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı, sezon sonunda oyuncunun performansına göre nihai kararın verileceği belirtildi.