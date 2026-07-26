A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi veriyor. Filenin Sultanları, daha önce yaşadığı mağlubiyetlerin rövanşını almak ve organizasyondaki ikinci altın madalyasını kazanmak için parkeye çıktı. Türkiye - Brezilya karşılaşmasının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Filenin Sultanları, tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğuna ulaşmak için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Milletler Ligi'nde 2026 yılının şampiyonunu belirleyecek olan Türkiye - Brezilya final maçı Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanıyor.

Filenin Sultanları, organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu kazanmak için Çin'in Makao kentinde parkeye çıktı. Mücadelenin canlı anlatımını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR – 3. SET

TÜRKİYE: 0

BREZİLYA: 0

TÜRKİYE: 1 - BREZİLYA: 1

1. SET: TÜRKİYE 23-25 BREZİLYA

2. SET: TÜRKİYE 25-23 BREZİLYA

CANLI ANLATIM

📌 Türkiye - Brezilya VNL finali canlı anlatımı bu bölümden anbean güncellenecektir.

HEDEF İKİNCİ VNL ŞAMPİYONLUĞU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana üst üste 8. kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi finallerinde ikinci kez altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Milliler, 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Türkiye, 2018 yılında ise ABD'ye finalde mağlup olarak gümüş madalyada kalmıştı.

BREZİLYA MAÇI RÖVANŞ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Filenin Sultanları, Brezilya karşısında son yıllarda aldığı iki önemli yenilginin rövanşını almak istiyor.

Milli takım, geçen yıl düzenlenen VNL'de Brezilya'ya 3-1 mağlup olurken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçını da aynı skorla kaybetmişti.

MADALYA GARANTİLENDİ

Ay-yıldızlı ekip, finale yükselerek organizasyondaki dördüncü madalyasını garantiledi.

Daha önce VNL'de bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Türkiye, 2026 organizasyonunu altın ya da gümüş madalya ile tamamlayacak.