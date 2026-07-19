Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali

DÜNYA KUPASI'NDA 2. RANDEVU İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki ülke, 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvanın grup aşamasında mücadele ederken, Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda final zamanı geldi. İspanya ile Arjantin, TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





İSPANYA'NIN FİNAL YOLU



Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan İspanya, Uruguay'ı 1-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederken, Yeşil Burun Adaları ile de 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider çıktı. İspanyollar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İSRAİL'DEN ARJANTİN'E DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." ifadeleriyle karşılık verdi.

ARJANTİN YENİLGİSİZ OLARAK FİNALE GELDİ



Arjantin ise J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1, Avusturya'yı 2-0 ve Cezayir'i de 3-0 yenerek namağlup lider oldu. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2, çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 ve yarı finalde de İngiltere'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi.