Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin, TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda kupa için karşı karşıya gelecek. Finalin en dikkat çeken isimleri Lionel Messi ile Lamine Yamal olacak. 2007 yılında Messi'nin bebekken kucağına aldığı Yamal, yıllar sonra Arjantinli yıldızın rakibi olarak sahaya çıkacak. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyon takım futbolcularına kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyonluk yüzüğü de verilecek.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. İspanya ile Arjantin, TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Oyarzabal
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandes, Julian Alvarez, Lionel Messi
DÜNYA KUPASI'NDA 2. RANDEVU
İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki ülke, 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvanın grup aşamasında mücadele ederken, Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
İSPANYA'NIN FİNAL YOLU
Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan İspanya, Uruguay'ı 1-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederken, Yeşil Burun Adaları ile de 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider çıktı. İspanyollar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İSRAİL'DEN ARJANTİN'E DESTEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.
Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.
Netanyahu ise Milei'nin mesajına "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." ifadeleriyle karşılık verdi.
ARJANTİN YENİLGİSİZ OLARAK FİNALE GELDİ
Arjantin ise J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1, Avusturya'yı 2-0 ve Cezayir'i de 3-0 yenerek namağlup lider oldu. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2, çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 ve yarı finalde de İngiltere'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi.
ARJANTİN 3 KEZ KAZANDI
Dünya Kupası tarihinde 5 kez ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er defa bu sevinci yaşadı. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İspanya ise tek şampiyonluğunu 2010 yılında elde etti.
İSPANYA 2. DEFA FİNALDE
23. kez düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin 6, İspanya da 1 kez final oynama başarısı gösterdi. Tangocular, 1930, 1978, 1986 1990, 2014 ve 2022 yıllarındaki turnuvalarda finale yükseldi. İspanyollar ise 2010 yılındaki tek finalinde kupayı aldı.