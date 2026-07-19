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Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin, TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda kupa için karşı karşıya gelecek. Finalin en dikkat çeken isimleri Lionel Messi ile Lamine Yamal olacak. 2007 yılında Messi'nin bebekken kucağına aldığı Yamal, yıllar sonra Arjantinli yıldızın rakibi olarak sahaya çıkacak. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyon takım futbolcularına kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyonluk yüzüğü de verilecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final zamanı geldi. İspanya ile Arjantin, TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandes, Julian Alvarez, Lionel Messi

DÜNYA KUPASI'NDA 2. RANDEVU

İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki ülke, 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvanın grup aşamasında mücadele ederken, Arjantin sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali - 1

İSPANYA'NIN FİNAL YOLU

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan İspanya, Uruguay'ı 1-0, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederken, Yeşil Burun Adaları ile de 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider çıktı. İspanyollar, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda Portekiz'i 1-0, çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İSRAİL'DEN ARJANTİN'E DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." ifadeleriyle karşılık verdi.

ARJANTİN YENİLGİSİZ OLARAK FİNALE GELDİ

Arjantin ise J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1, Avusturya'yı 2-0 ve Cezayir'i de 3-0 yenerek namağlup lider oldu. Tangocular, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, son 16 turunda Mısır'ı 3-2, çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 ve yarı finalde de İngiltere'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali - 2

ARJANTİN 3 KEZ KAZANDI

Dünya Kupası tarihinde 5 kez ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er defa bu sevinci yaşadı. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İspanya ise tek şampiyonluğunu 2010 yılında elde etti.

İSPANYA 2. DEFA FİNALDE

23. kez düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin 6, İspanya da 1 kez final oynama başarısı gösterdi. Tangocular, 1930, 1978, 1986 1990, 2014 ve 2022 yıllarındaki turnuvalarda finale yükseldi. İspanyollar ise 2010 yılındaki tek finalinde kupayı aldı.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali - 3

MESSİ VE OYARZABAL TAKIMLARINI SIRTLIYOR

Dünya Kupası'nda geride kalan 7 karşılaşmada Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Tangocular'da ön plana çıkan isim yıldız futbolcu Lionel Messi. Turnuvada Messi attığı 8 golle, Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor. İspanya'da ise Mikel Oyarzabal, 5 golle takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

MESSİ İLE YAMAL KARŞILAŞMASI

İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olmasıyla bir fotoğraf tekrar gündeme geldi. Lionel Messi'nin, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve FC Barcelona Foundation işbirliğiyle bir bebekle çekildiği fotoğraftaki bebek, İspanyol futbolcu Lamine Yamal'dı. O dönem Messi, 20 yaşındayken, Yamal ise 5 aylıktı. Bu finalin Messi ve Yamal için ayrı bir hikayesi olacak.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali - 4

TURNUVANIN EN GOLCÜ TAKIMI EN AZ GOL YİYEN EKİBİNE KARŞI

2026 Dünya Kupası'nda final, turnuvanın hücumda en iyi takımıyla defansif olarak en iyi ekibini karşı karşıya getirecek. Arjantin rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. İspanya ise turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol gördü en ez gol yiyen ülke olarak yer alıyor.

NEW YORK'TA 8. MAÇ

Finalin oynanacağı New York New Jersey Stadyumu, Dünya Kupası'nda 8. kez bir maça ev sahipliği yapacak. Bu stadyumda turnuvada daha önce gruplarda 5, son 32 turu ve son 16 turunda da 1'er karşılaşma yapıldı. 2010 yılında hizmete giren stadyumun 82 bin 500 kapasitesi bulunuyor.

ŞAMPİYON TAKIM İLK DEFA YÜZÜK ALACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın futbolcularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Maçın ardından düzenlenecek seremonide, kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyon olacak takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici olarak replika yüzük verilecek. Daha sonra hazırlanacak 30 yüzük şampiyon takıma teslim edilecek.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak! İspanya-Arjantin finali - 5

SLAVKO VİNCİC DÜDÜK ÇALACAK

İspanya ile Arjantin arasındaki müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

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