Bronz madalya için dev düello! Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürdü. L Grubu'nu Hırvatistan, Gana ve Panama'nın önünde lider tamamlayan Üç Aslanlar, eleme turlarında Demokratik Kongo, Meksika ve Norveç'i saf dışı bıraktı.

Öte yandan 2012 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nın başında bulunan ve 2018 Dünya Kupası'nı kazandıran teknik direktör Didier Deschamps, İngiltere karşılaşmasıyla birlikte görevine veda edecek.

Turnuvaya etkileyici bir performansla başlayan Fransa, I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç'i geride bırakarak 9 puanla lider oldu. Son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Horozlar, yarı finalde İspanya'ya 2-0 yenilerek finale yükselme şansını kaçırdı.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak. Dünya Kupası 'nın üçüncülük mücadelesi TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki ekip son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmış, Fransa rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Mücadelede Harry Kane'in 84. dakikada kaçırdığı penaltı ise hafızalara kazınmıştı.

Fransa ile İngiltere bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 17'sini İngiltere, 10'unu Fransa kazanırken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İNGİLTERE TARİH YAZMAK, FRANSA GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi iki takım için de büyük önem taşıyor. Fransa daha önce üç kez üçüncülük maçına çıktı; 1958 ve 1986 yıllarında bronz madalyaya uzanırken, 1982'de Polonya'ya mağlup oldu.

İngiltere ise Dünya Kupası tarihinde daha önce oynadığı 1990 ve 2018 üçüncülük maçlarını kaybetti. Ada temsilcisi, Fransa'yı mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atacak.