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Millilerin FIBA 2027 elemeleri 2. tur maç programı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Millilerin FIBA 2027 elemeleri 2. tur maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur maç programı belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. turunda J Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların maç takvimi şöyle:

28 Ağustos 2026 Cuma

Türkiye - Litvanya

31 Ağustos 2026 Pazartesi

İzlanda - Türkiye

26 Kasım 2026 Perşembe

İtalya - Türkiye

29 Kasım 2026 Pazar

Türkiye - İzlanda

26 Şubat 2027 Cuma

Litvanya - Türkiye

1 Mart 2027 Pazartesi

Türkiye - İtalya

12 Dev Adam namağlup 2. turda12 Dev Adam namağlup 2. turda 12 DEV ADAM NAMAĞLUP 2. TURDA

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