Kazanan yoluna devam edecek! Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak

GANA EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA

Afrika temsilcisi Gana ise zorlu bir grup etabının ardından son 32 turuna kalmayı başardı. L Grubu'nu en iyi üçüncüler arasında tamamlayan Gana, eleme turunda güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

TARİHTE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Daha önce yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmeyen iki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Kolombiya, Afrika ülkelerine karşı Dünya Kupası'nda oynadığı beş maçın dördünü kazanırken; Gana ise Güney Amerika temsilcilerine karşı çıktığı üç Dünya Kupası maçının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Dikkat çeken bu istatistikler, mücadele öncesi heyecanı daha da artırıyor.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN KANALI

FIFA Dünya Kupası son 32 turundaki Kolombiya-Gana mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, mücadelenin anlık gelişmeleri ve canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.