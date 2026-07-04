Kazanan yoluna devam edecek! Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde, grubunu namağlup lider tamamlayan Kolombiya ile sürpriz sonuçlara imza atan Gana, son 16 bileti için kozlarını paylaşacak. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmanın tüm gelişmeleri ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.
Güney Amerika temsilcisi Kolombiya, grup aşamasında ortaya koyduğu performansla turnuvanın favorileri arasında yer aldığını gösterdi.
Grubundaki son maçta Portekiz ile berabere kalan Kolombiya, grubunu namağlup lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Moral depolayan Güney Amerika ekibi, Kansas City'de galibiyet arayacak.
GANA EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA
Afrika temsilcisi Gana ise zorlu bir grup etabının ardından son 32 turuna kalmayı başardı. L Grubu'nu en iyi üçüncüler arasında tamamlayan Gana, eleme turunda güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
TARİHTE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Daha önce yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmeyen iki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Kolombiya, Afrika ülkelerine karşı Dünya Kupası'nda oynadığı beş maçın dördünü kazanırken; Gana ise Güney Amerika temsilcilerine karşı çıktığı üç Dünya Kupası maçının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Dikkat çeken bu istatistikler, mücadele öncesi heyecanı daha da artırıyor.
MAÇIN SAATİ VE YAYIN KANALI
FIFA Dünya Kupası son 32 turundaki Kolombiya-Gana mücadelesi, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanırken, mücadelenin anlık gelişmeleri ve canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.