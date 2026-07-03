CANLI | Portekiz - Hırvatistan

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Toronto Stadyumu’nda başlayan kritik mücadelede her iki takım da adını son 16’ya yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr’den gerçekleştirebilirsiniz.