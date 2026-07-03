CANLI | Portekiz - Hırvatistan
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Toronto Stadyumu’nda başlayan kritik mücadelede her iki takım da adını son 16’ya yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr’den gerçekleştirebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı dev mücadelede her iki takımda son 16 biletini kapmak istiyor.