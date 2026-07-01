CANLI | Belçika - Senegal

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 yarışı hızla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. Lumen Field Stadı'nda başlayan kritik mücadelede her iki ekip adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.