CANLI | Belçika - Senegal
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 yarışı hızla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. Lumen Field Stadı'nda başlayan kritik mücadelede her iki ekip adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Belçika ile Senegal, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ederken, kritik maç Héctor Saíd Martínez'in düdüğü çalmasıyla başladı.
Lumen Field Stadı'nda başlayan dev karşılaşmada kazanan takım adını son 16'ya yazdırırken, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.
İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere
Senegal: Diaw, Diatta, Pathé Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Sarr