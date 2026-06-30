Asırlardır değişmeyen gelenek: 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, biletleri ne kadar?

Kırkpınar'a özgü törenler ve gelenekler her yıl aynı özenle uygulanmayı sürdürüyor. (Foto: DHA)
ASILLARDIR DEĞİŞMEYEN GELENEK YAŞATILIYOR
Kırkpınar'da müsabakaların yanı sıra organizasyona kimlik kazandıran gelenekler de korunuyor. Pehlivanların güreş öncesinde yaptığı peşrev, cazgırın dualarla pehlivanları er meydanına davet etmesi, davul ve zurnanın oluşturduğu atmosfer ile kırmızı dipli mum geleneği organizasyonun simgeleri arasında bulunuyor.
Yağlı güreşte teknik beceri büyük önem taşıyor. Pehlivanlar müsabakalar sırasında elense, tırpan, kaz kanadı, budama, paça, kazık, kepçe, kemane, kolbastı, köstek, künde, boyunduruk, kurt kapanı, yanbaş ve sarma gibi çok sayıda geleneksel oyun kullanıyor. Bu teknikler ile hem rakibin denge dışına çıkarılması hem de müsabakada üstünlük kurulması amaçlanıyor.
Yağlı güreşte kazanan, geleneksel kurallar doğrultusunda belirleniyor. (Foto: AA)
YAĞLI GÜREŞTE GALİBİYET NASIL KAZANILIYOR?
Yağlı güreşte amaç rakibi sırt üstü düşürmek veya kurallar çerçevesinde üstünlük sağlamak. Yağlı güreş kurallarına göre:
- Rakibi sırt üstü düşürmek,
- Rakibi ayağını yerden keserek en az üç adım taşımak,
- Rakibin pes etmesini sağlamak,
- Rakibin kispetini ayağından çıkarmak,
- Kispetin boydan boya yırtılması yenilmenin işareti olarak kabul ediliyor.
Hakeme, rakibe veya seyirciye hakaret edilmesi, sportmenliğe aykırı davranışlar sergilenmesi, güreşi kasıtlı olarak yavaşlatma ya da şike gibi fiiller ise ceza uygulanmasına neden oluyor.
Kırkpınar'da kullanılan geleneksel terimler ve anlamları (Foto: DHA)
KIRKPINAR'A ÖZGÜ TERİMLER NE ANLAMA GELİYOR?
|Kırkpınar'a özgü terim
|Anlamı
|Ağa
|Kırkpınar'ın en köklü geleneklerinden biri olan ağa, geçmişte güreşlerin düzenlenmesi, konukların ağırlanması ve ödüllerin dağıtılmasından sorumluydu. Günümüzde ise daha çok organizasyonun simgesel temsilcisi olarak yer alırken, bu görevlerin büyük bölümü Edirne Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yürütülüyor.
|Başpehlivan
|Baş güreşlerinde rakibini yenerek şampiyon olan pehlivan, Türkiye başpehlivanı unvanını kazanıyor. Bu unvanı üç yıl üst üste ya da farklı dönemlerde beş kez elde eden başpehlivan, altın kemerin daimi sahibi oluyor.
|Kispet
|Manda ve dana derisinden yapılan geleneksel pehlivan kıyafetidir. Bel kısmı kalın bir iple, paçaları ise sicimle bağlanır. Müsabaka sırasında kispetin sağlamlığı ve doğru bağlanması büyük önem taşır.
|Peşrev
|Pehlivanların güreş öncesinde belirli kurallar çerçevesinde yaptığı geleneksel hazırlık ve selamlama ritüelidir. Cazgırın duasıyla başlayan peşrev, Kırkpınar'ın en önemli gelenekleri arasında yer alır.
|Yağlanma
|Pehlivanların omuzlarına, göğüslerine, kollarına ve kispetlerine zeytinyağı sürerek rakibin tutuşunu zorlaştırdığı geleneksel uygulamadır.
|Cazgır
|Pehlivanları dua ve maniler eşliğinde er meydanına davet eden, isimlerini ve memleketlerini tanıtan kişidir.
|Davul ve zurna
|Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsurlarından olan davul ve zurna, çaldıkları ezgilerle hem pehlivanlara tempo verir hem de tribünlerde coşkuyu artırır.
|Kırmızı dipli mum
|Kırkpınar'a davetin simgesi kabul edilen kırmızı dipli mum, organizasyonun köklü geleneklerini yaşatan semboller arasında yer alır.
Organizasyonda ikinci kademe tribün biletlerinin tamamı tükendi. (Foto: AA)
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATLARI
6,5 asırlık geçmişe sahip organizasyonu, 3 Temmuz Cuma (açılış) günündeki müsabakalar, izleyiciler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.
Başpehlivanların da mücadele edeceği 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe tribün biletleri 1.750 TL, ikinci kademe tribün biletleri ise 1.400 TL olarak satışa çıkarıldı.
Başpehlivanlık finalinin yapılacağı 5 Temmuz Pazar günü ise birinci kademe bilet fiyatı 2.600 TL, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1.750 TL olarak belirlendi.
İkinci kademe tribün biletlerinin tamamı tükenirken, birinci kademe biletler satışta bulunuyor.