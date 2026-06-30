Asırlardır değişmeyen gelenek: 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, biletleri ne kadar?

Kırkpınar'a özgü törenler ve gelenekler her yıl aynı özenle uygulanmayı sürdürüyor. (Foto: DHA) ASILLARDIR DEĞİŞMEYEN GELENEK YAŞATILIYOR Kırkpınar'da müsabakaların yanı sıra organizasyona kimlik kazandıran gelenekler de korunuyor. Pehlivanların güreş öncesinde yaptığı peşrev, cazgırın dualarla pehlivanları er meydanına davet etmesi, davul ve zurnanın oluşturduğu atmosfer ile kırmızı dipli mum geleneği organizasyonun simgeleri arasında bulunuyor. Yağlı güreşte teknik beceri büyük önem taşıyor. Pehlivanlar müsabakalar sırasında elense, tırpan, kaz kanadı, budama, paça, kazık, kepçe, kemane, kolbastı, köstek, künde, boyunduruk, kurt kapanı, yanbaş ve sarma gibi çok sayıda geleneksel oyun kullanıyor. Bu teknikler ile hem rakibin denge dışına çıkarılması hem de müsabakada üstünlük kurulması amaçlanıyor.

Yağlı güreşte kazanan, geleneksel kurallar doğrultusunda belirleniyor. (Foto: AA) YAĞLI GÜREŞTE GALİBİYET NASIL KAZANILIYOR? Yağlı güreşte amaç rakibi sırt üstü düşürmek veya kurallar çerçevesinde üstünlük sağlamak. Yağlı güreş kurallarına göre: Rakibi sırt üstü düşürmek,

Rakibi ayağını yerden keserek en az üç adım taşımak,

Rakibin pes etmesini sağlamak,

Rakibin kispetini ayağından çıkarmak,

Kispetin boydan boya yırtılması yenilmenin işareti olarak kabul ediliyor. Hakeme, rakibe veya seyirciye hakaret edilmesi, sportmenliğe aykırı davranışlar sergilenmesi, güreşi kasıtlı olarak yavaşlatma ya da şike gibi fiiller ise ceza uygulanmasına neden oluyor.

Kırkpınar'da kullanılan geleneksel terimler ve anlamları (Foto: DHA) KIRKPINAR'A ÖZGÜ TERİMLER NE ANLAMA GELİYOR? Kırkpınar'a özgü terim Anlamı Ağa Kırkpınar'ın en köklü geleneklerinden biri olan ağa, geçmişte güreşlerin düzenlenmesi, konukların ağırlanması ve ödüllerin dağıtılmasından sorumluydu. Günümüzde ise daha çok organizasyonun simgesel temsilcisi olarak yer alırken, bu görevlerin büyük bölümü Edirne Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yürütülüyor. Başpehlivan Baş güreşlerinde rakibini yenerek şampiyon olan pehlivan, Türkiye başpehlivanı unvanını kazanıyor. Bu unvanı üç yıl üst üste ya da farklı dönemlerde beş kez elde eden başpehlivan, altın kemerin daimi sahibi oluyor. Kispet Manda ve dana derisinden yapılan geleneksel pehlivan kıyafetidir. Bel kısmı kalın bir iple, paçaları ise sicimle bağlanır. Müsabaka sırasında kispetin sağlamlığı ve doğru bağlanması büyük önem taşır. Peşrev Pehlivanların güreş öncesinde belirli kurallar çerçevesinde yaptığı geleneksel hazırlık ve selamlama ritüelidir. Cazgırın duasıyla başlayan peşrev, Kırkpınar'ın en önemli gelenekleri arasında yer alır. Yağlanma Pehlivanların omuzlarına, göğüslerine, kollarına ve kispetlerine zeytinyağı sürerek rakibin tutuşunu zorlaştırdığı geleneksel uygulamadır. Cazgır Pehlivanları dua ve maniler eşliğinde er meydanına davet eden, isimlerini ve memleketlerini tanıtan kişidir. Davul ve zurna Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsurlarından olan davul ve zurna, çaldıkları ezgilerle hem pehlivanlara tempo verir hem de tribünlerde coşkuyu artırır. Kırmızı dipli mum Kırkpınar'a davetin simgesi kabul edilen kırmızı dipli mum, organizasyonun köklü geleneklerini yaşatan semboller arasında yer alır.