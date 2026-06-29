Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi yabancı oyuncu kuralı yeniden gündemde. Haberlere göre Kulüpler Birliği, mevcut 10+4 sistemi yerine 12 yabancı oyuncuya izin veren modeli Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunmaya hazırlanıyor. Nihai karar için federasyonun resmi açıklaması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de yabancı kuralı, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulanması planlanan 10+4 yabancı oyuncu sistemine ilişkin Kulüpler Birliği'nin yeni bir öneri hazırladığı belirtilirken, konuya ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre Kulüpler Birliği'nin son toplantısında, mevcut yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi yönünde ortak görüş oluştu. Haberde yer alan bilgiler, kulüplerin federasyona sunmayı planladığı önerileri içeriyor olup TFF tarafından doğrulanmış bir karar niteliği taşımıyor.
KULÜPLER BİRLİĞİ 12+ MODELİNİ GÜNDEME TAŞIDI
Habere göre Kulüpler Birliği üyeleri, mevcut 10+4 yabancı oyuncu sistemi yerine 12 yabancı oyuncuya izin veren yeni bir model üzerinde fikir birliğine vardı.
Söz konusu önerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmesinin planlandığı belirtilirken, federasyondan yeni sisteme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.