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Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi yabancı oyuncu kuralı yeniden gündemde. Haberlere göre Kulüpler Birliği, mevcut 10+4 sistemi yerine 12 yabancı oyuncuya izin veren modeli Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sunmaya hazırlanıyor. Nihai karar için federasyonun resmi açıklaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de yabancı kuralı, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulanması planlanan 10+4 yabancı oyuncu sistemine ilişkin Kulüpler Birliği'nin yeni bir öneri hazırladığı belirtilirken, konuya ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı.

Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri - 1

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Kulüpler Birliği'nin son toplantısında, mevcut yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi yönünde ortak görüş oluştu. Haberde yer alan bilgiler, kulüplerin federasyona sunmayı planladığı önerileri içeriyor olup TFF tarafından doğrulanmış bir karar niteliği taşımıyor.

Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri - 2

KULÜPLER BİRLİĞİ 12+ MODELİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Habere göre Kulüpler Birliği üyeleri, mevcut 10+4 yabancı oyuncu sistemi yerine 12 yabancı oyuncuya izin veren yeni bir model üzerinde fikir birliğine vardı.

Söz konusu önerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmesinin planlandığı belirtilirken, federasyondan yeni sisteme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri - 3

KULÜPLER YENİ DÜZENLEMENİN İKİ SEZON DEĞİŞMEMESİNİ İSTİYOR

Haberde, kulüplerin yalnızca yabancı oyuncu sayısının artırılmasını değil, uygulanacak yeni sistemin en az iki sezon boyunca sabit kalmasını da talep ettiği ifade edildi.

Kulüplerin bu beklentisinin, transfer planlamalarını daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNERİSİ FARKLILAŞTI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını savunuyor.

Buna karşılık bazı Anadolu kulüplerinin rekabet dengesinin bozulabileceği gerekçesiyle bu öneriye destek vermediği öne sürülüyor.

Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri - 4

GÖZLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA

Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin önerilerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmesi bekleniyor.

Federasyonun talepleri değerlendirerek mevcut düzenlemede değişikliğe gidip gitmeyeceği, yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

SONUÇ

Süper Lig'deki yabancı kuralına ilişkin tartışmalar yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürüyor. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler, Kulüpler Birliği'nin önerilerini içeriyor. Yabancı kuralına ilişkin uygulanacak nihai düzenleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kararıyla kesinleşecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti mi?

Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu kuralında yeni bir düzenleme açıkladığını duyurmadı. Haberde yer alan bilgiler, Kulüpler Birliği'nin önerilerine dayanıyor.

12+ yabancı oyuncu modeli nedir?

Habere göre Kulüpler Birliği, mevcut 10+4 sistemi yerine 12 yabancı oyuncunun kadroda yer alabileceği bir model öneriyor. Bu model henüz yürürlüğe girmedi.

TFF yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ne zaman karar verecek?

Kulüpler Birliği'nin önerilerini federasyona iletmesi bekleniyor. Kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmış değil.

Fenerbahçe yabancı sınırı konusunda hangi görüşü savunuyor?

Haberde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını istiyor. Bu görüşün tüm kulüpler tarafından desteklenmediği belirtiliyor.

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