Buna karşılık bazı Anadolu kulüplerinin rekabet dengesinin bozulabileceği gerekçesiyle bu öneriye destek vermediği öne sürülüyor.

Kulüplerin bu beklentisinin, transfer planlamalarını daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Haberde, kulüplerin yalnızca yabancı oyuncu sayısının artırılmasını değil, uygulanacak yeni sistemin en az iki sezon boyunca sabit kalmasını da talep ettiği ifade edildi.

GÖZLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA

Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin önerilerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmesi bekleniyor.

Federasyonun talepleri değerlendirerek mevcut düzenlemede değişikliğe gidip gitmeyeceği, yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

SONUÇ

Süper Lig'deki yabancı kuralına ilişkin tartışmalar yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürüyor. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler, Kulüpler Birliği'nin önerilerini içeriyor. Yabancı kuralına ilişkin uygulanacak nihai düzenleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kararıyla kesinleşecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti mi?

Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu kuralında yeni bir düzenleme açıkladığını duyurmadı. Haberde yer alan bilgiler, Kulüpler Birliği'nin önerilerine dayanıyor.

12+ yabancı oyuncu modeli nedir?

Habere göre Kulüpler Birliği, mevcut 10+4 sistemi yerine 12 yabancı oyuncunun kadroda yer alabileceği bir model öneriyor. Bu model henüz yürürlüğe girmedi.

TFF yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ne zaman karar verecek?

Kulüpler Birliği'nin önerilerini federasyona iletmesi bekleniyor. Kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmış değil.

Fenerbahçe yabancı sınırı konusunda hangi görüşü savunuyor?

Haberde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını istiyor. Bu görüşün tüm kulüpler tarafından desteklenmediği belirtiliyor.