Dünya Kupası'nda dev randevu! Fransa ile İsveç kozlarını paylaşacak

ABD'nin New York New Jersey bölgesindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki ekip de adını son 16 turuna yazdırmak için sahaya çıkıyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayarak eleme turuna yükselen iki takım, tek maç eleme sistemiyle oynanan bu kritik mücadelede tur bileti için kozlarını paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda artık hata payının olmadığı eleme turlarına geçildi. Son 32 Turu'nun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fransa - İsveç mücadelesinde heyecan dorukta.

UZATMALAR VE PENALTI İHTİMALİ

Eleme turu formatı gereği sahada büyük bir taktik mücadelenin yaşanması bekleniyor. Karşılaşmanın normal süresinde eşitliğin bozulmaması halinde maç uzatmalara gidecek.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmazsa, son 16 turuna yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip yoluna devam ederken, kaybeden taraf ise turnuvaya veda edecek.

BİR ÜST TUR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünya Kupası Son 32 Turu'nun öne çıkan mücadelelerinden biri olan Fransa - İsveç karşılaşmasının programı da belli oldu. 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 00.00'da başlayacak mücadeleye New York New Jersey Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımı, teknik analizleri ve tüm önemli gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

FAVORİ FRANSA'YA KARŞI DİSİPLİNLİ İSVEÇ

Saha içinde iki farklı futbol anlayışı kozlarını paylaşacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, yıldızlarla dolu kadrosu ve hücum gücüyle kupadaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İsveç ise disiplinli oyun yapısı, fizik gücü ve takım savunmasıyla güçlü rakibi karşısında sürprize imza atarak adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da ortak hedefi, bu zorlu engeli aşarak kupada yoluna devam etmek.