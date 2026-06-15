Tunus ise 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına umutlu gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg ağları havalandırarak farkı üçe çıkarırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Yasin Ayari, 90+6. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.





Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Tunus ilk maçından puansız ayrıldı.



F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Japonya ile mücadele edecek.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.