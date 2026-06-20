Hollanda'dan İsveç'e farklı tarife: 5-1

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. İlk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Portakallar, grubun tek 3 puanına sahip Viking temsilcisini Brian Brobbey ile Cody Gakpo'nun yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti.