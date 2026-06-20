Hollanda'dan İsveç'e farklı tarife: 5-1
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. İlk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Portakallar, grubun tek 3 puanına sahip Viking temsilcisini Brian Brobbey ile Cody Gakpo'nun yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleden Hollanda 5-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini Hollanda adına 5. dakikada Brobbey açtı.
Bu golün ardından Brobbey 17. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı bu gollerle Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 47. dakikada Gakpo ağları havalandırdı. Bu golle Hollanda rakibi karşısında 3-0 öne geçti.
Yıldız isim 54. dakikada bir kez ağları havalandırdı ve takımının 4. kendisinin 2. golünü attı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında İsveç'ten Elanga ağları sarstı ve skoru 4-1'e getiren isim oldu.
Mücadelede Hollanda'nın 5. golünü 89. dakikada Summerville attı. Bu golle Hollanda, İsveç'i 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Maçın ardından Hollanda grubunda 4 puanla lider konumda bulunuyor. İsveç ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor.