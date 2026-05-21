TFF gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralını duyurdu: 10+4 sistemi

Türkiye Futbol Federasonu (TFF), gelecek sezon yabancı kuralı ile ilgili açıklama yaptı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda, 10+4 yabancı kuralının uygulanacağı belirtildi. Buna göre; 10 yabancı futbolcu hiçbir şart olmadan kadroda yer alacakken, 4 oyuncunun 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MADDE 1 - SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 –2027 sezonunda en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.

Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.

2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.

(2) 14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.