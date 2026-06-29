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Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi sürerken, Kolombiyalı savunmacının olası ayrılığına karşı sarı-kırmızılı yönetimin alternatif listesini oluşturduğu öne sürüldü. İddialara göre listenin ilk sırasında Virgil van Dijk yer alırken, alternatif isim ise Kim Min-jae oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan takıma yapılacak takviyeler planlanırken, diğer yandan ayrılması muhtemel futbolcular için de hazırlık yapılıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 1

GALATASARAY'DA DAVİNSON SANCHEZ'E AVRUPA KANCASI

Sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez'in performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 2

COMO YAKIN TAKİPTE

İddialara göre Serie A ekiplerinden Como, Kolombiyalı stoperin durumunu yakından izliyor. Davinson Sanchez'e İspanya ve İngiltere'den kulüplerin de ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 3

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, başarılı savunmacı için 30 milyon euro bonservis beklentisi belirledi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 4

İLK HEDEF VİRGİL VAN DİJK

Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın ilk hedefinin Liverpool forması giyen Virgil van Dijk olduğu iddia edildi.

34 yaşındaki Hollandalı savunmacının Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 5

ALTERNATİF KİM MİN-JAE

Haberde yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın alternatif listesinde Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae de bulunuyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 6

Sarı-kırmızılı yönetimin Güney Koreli savunmacının temsilcisiyle transfer ihtimali üzerine temas kurduğu öne sürülürken, Bayern Münih'in oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez planı! Ayrılık ihtimaline 2 yıldız aday - 7

VAN DİJK'IN SEZON PERFORMANSI

Virgil van Dijk geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 55 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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