CANLI YAYIN

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu

Yeni sezon öncesi Eyüpspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'u getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi.

Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik adamlık görevini Özhan Pulat'a emanet etti.

En fazla zamanı neye harcıyoruz? TÜİK açıkladıEn fazla zamanı neye harcıyoruz? TÜİK açıkladı EN FAZLA ZAMANI NEYE HARCIYORUZ? TÜİK AÇIKLADI

Önceki haber
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık şoku: Vedat Muriqi'de kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık şoku: Vedat Muriqi'de kısmi yırtık tespit edildi
Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri
Sonraki haber
Gözler TFF'ye çevrildi! Süper Lig kulüplerinden ortak karar: Yabancı kuralında yeni öneri
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın