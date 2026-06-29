Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu
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Yeni sezon öncesi Eyüpspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'u getirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı getirdi.
Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran eflatun-sarılı ekip, Atila Gerin ile yollarını ayırmasının ardından teknik adamlık görevini Özhan Pulat'a emanet etti.