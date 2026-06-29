Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sakatlık şoku: Vedat Muriqi'de kısmi yırtık tespit edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriqi sakatlandı. Antrenmanda ağrı hisseden Kosovalı golcünün MR'ında sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Sakatlık sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriqi, antrenmana devam edemedi. Fenerbahçe'den Kosovalı golcüyle ilgili açıklama geldi. YIRTIK TESPİT EDİLDİ Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerimizde sürdüren Futbol Takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi'nin, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." NE ZAMAN SAHALARA DÖNEBİLİR?



Deneyimli golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Vedat Muriqi Fenerbahçede! VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE'DE!