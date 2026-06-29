Dolmabahçe'ye yeni star Dusan Vlahovic! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı
Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş rakiplerinin önüne geçti. İspanyol basını, Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Sırp golcü için şu an en ciddi ve somut talibin siyah-beyazlılar olduğunu yazdı. Habere göre Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ederken, Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği ancak yüksek maaş talebinin Katalan ekibi için önemli bir engel olduğu belirtildi.
Siyah beyazlılarda teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.
SIRP GOLCÜYE YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ
Beşiktaşlı kurmayların yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ettiği Sırp golcünün geleceğine ilişkin Avrupa basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
BARCELONA DA İSTİYOR
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Sırp golcünün menajeri Avrupa'nın elit liglerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Haberde, başarılı santrforun teknik heyetin onay vermesi halinde Barcelona forması giymeye sıcak baktığı ve bu mesajın Katalan ekibine iletildiği aktarıldı.
YÜKSEK MAAŞI TRANSFERE ENGEL
Barcelona'nın, Ferran Torres ile yollarını ayırması halinde Dusan Vlahovic transferi için harekete geçebileceği belirtildi. Ancak oyuncunun talep ettiği yüksek maaşın, transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edildi.
12 GOLE KATKI YAPTI
Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Dusan Vlahovic, 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla 23 karşılaşmada toplam 1162 dakika sahada kaldı. Sırp golcü 10 kez ağları havalandırırken, 2 de gol pası vererek 12 gole doğrudan etki etti. 41 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan Dusan Vlahovic'in 16 golü bulunuyor.