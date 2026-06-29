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Dolmabahçe'ye yeni star Dusan Vlahovic! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dolmabahçe'ye yeni star Dusan Vlahovic! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş rakiplerinin önüne geçti. İspanyol basını, Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Sırp golcü için şu an en ciddi ve somut talibin siyah-beyazlılar olduğunu yazdı. Habere göre Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ederken, Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği ancak yüksek maaş talebinin Katalan ekibi için önemli bir engel olduğu belirtildi.

Siyah beyazlılarda teknik direktörü Vincenzo İtaliano'nun ısrarla kadroya katılmasını talep ettiği Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

SIRP GOLCÜYE YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaşlı kurmayların yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ettiği Sırp golcünün geleceğine ilişkin Avrupa basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro teklif etti (AFP)Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro teklif etti (AFP)

BARCELONA DA İSTİYOR

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Sırp golcünün menajeri Avrupa'nın elit liglerinden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Haberde, başarılı santrforun teknik heyetin onay vermesi halinde Barcelona forması giymeye sıcak baktığı ve bu mesajın Katalan ekibine iletildiği aktarıldı.

YÜKSEK MAAŞI TRANSFERE ENGEL

Barcelona'nın, Ferran Torres ile yollarını ayırması halinde Dusan Vlahovic transferi için harekete geçebileceği belirtildi. Ancak oyuncunun talep ettiği yüksek maaşın, transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edildi.

Juventus'ta 23 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (AFP)Juventus'ta 23 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (AFP)

12 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Dusan Vlahovic, 2025-26 sezonunda Juventus formasıyla 23 karşılaşmada toplam 1162 dakika sahada kaldı. Sırp golcü 10 kez ağları havalandırırken, 2 de gol pası vererek 12 gole doğrudan etki etti. 41 kez Sırbistan Milli Takımı'nda görev alan Dusan Vlahovic'in 16 golü bulunuyor.

Sırp yıldız ceza sahasının etkili bitiricisi olarak öne çıkıyor (AFP)Sırp yıldız ceza sahasının etkili bitiricisi olarak öne çıkıyor (AFP)

TAKIM OYUNUNA YATKIN

Mundo Deportivo'nun haberinde, yıldız forvetin yetenekleri hakkında bilgi de verildi. Juventus'un yeni sözleşme teklifine yanıt vermeyen Dusan Vlahovic'in ceza sahası içinde etkili ve bitirici özelliklere sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca 26 yaşındaki yıldızın son derece hareketli ve takım oyununa yatkın bir golcü profili çizdiği ifade edildi.

Beşiktaş, transfer için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardı (AFP)Beşiktaş, transfer için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardı (AFP)

EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Haberde, Dusan Vlahovic için tek gerçek alternatifin Beşiktaş olduğu vurgulandı ve siyah beyazlıların; oyuncunun maaşı, imza parası ve komisyon ücretleri dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euro yatırım yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

İŞTE VLOHOVİC'İN ÖZELLİKLERİ

  • Doğum Tarihi: 28 Ocak 2000
  • Boy: 1.90 m
  • Kullandığı Ayak: Sol
  • Mevki: Santrfor
  • Milli Takım: Sırbistan
  • Kulüp: Juventus
  • Piyasa Değeri: 35.00 milyon €
  • Fiziksel Özellikler: 88 kg

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