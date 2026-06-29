Dolmabahçe'ye yeni star Dusan Vlahovic! Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı

Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş rakiplerinin önüne geçti. İspanyol basını, Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Sırp golcü için şu an en ciddi ve somut talibin siyah-beyazlılar olduğunu yazdı. Habere göre Beşiktaş, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası teklif ederken, Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği ancak yüksek maaş talebinin Katalan ekibi için önemli bir engel olduğu belirtildi.