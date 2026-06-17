Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu başlıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka’nın güçlü temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde seri başı olamayan siyah-beyazlılar, 1. Grup'ta yer aldı. Beşiktaş, kura çekimi sonucunda Midtjylland'ın rakibi oldu.
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak.