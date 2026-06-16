Portekiz duvarını yıkacak rakam! Beşiktaş’tan yılın transfer bombası

Benfica’nın "Hayır" cevabıyla geri adım atmayan Beşiktaş, 27 yaşındaki forvet Pavlidis için gemileri yaktı. Siyah-beyazlı yönetim, transferi bitirmek adına teklifini akılalmaz bir seviyeye yükseltti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vangelis Pavlidis için ısrarını sürdürüyor. Benfica forması giyen Yunan forvete ilişkin son olarak Portekiz basınından, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

35 MİLYON EURO HAZIR A Bola'dan Hugo Forte'nin haberine göre, siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine Yunan golcü için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak bu şartlardaki bir anlaşma, Benfica'nın ilgisini çekmiyor. Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.