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Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bayern Münih ile Alexander Nübel pazarlıklarında tansiyon yükselirken Beşiktaş, işi şansa bırakmıyor! Siyah-beyazlıların olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı belirlediği o iki dünya yıldızı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 1

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor.

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 2
Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı.
Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 3

NUBEL OLUMLU BAKTI

Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı.Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 4

RAMSDALE ALTERNATİFLER ARASINDA

Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı.

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 5

Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı. Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti.

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 6

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

28 yaşındaki kaleciye şimdiye kadar takımlar, 75.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı

Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır 7

DİĞER ADAY MESLIER

Kartal'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.

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