Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır

Bayern Münih ile Alexander Nübel pazarlıklarında tansiyon yükselirken Beşiktaş, işi şansa bırakmıyor! Siyah-beyazlıların olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı belirlediği o iki dünya yıldızı ortaya çıktı.

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor.

Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı. Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı.

NUBEL OLUMLU BAKTI Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı.Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.

RAMSDALE ALTERNATİFLER ARASINDA Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı.