Beşiktaş'ta Nübel olmazsa iki yıldız aday hazır
Bayern Münih ile Alexander Nübel pazarlıklarında tansiyon yükselirken Beşiktaş, işi şansa bırakmıyor! Siyah-beyazlıların olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı belirlediği o iki dünya yıldızı ortaya çıktı.
Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor.
NUBEL OLUMLU BAKTI
Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı.Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.
RAMSDALE ALTERNATİFLER ARASINDA
Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı.
Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı. Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti.