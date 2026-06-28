Filenin Efeleri'nden efsane geri dönüş! Arjantin'i 3-2 mağlup ettiler

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Efeleri, organizasyondaki 4. galibiyetine ulaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile karşılaştı. Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanan müsabakada Filenin Efeleri tarihi bir geri dönüşe imza attı.

FİLENİN EFELERİ'NDEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, mücadelede 2-0 geriye düştü.

Milliler, üçüncü ve dördüncü setlerde etkili bir performans ortaya koyarak rakibine 25-21 ve 25-18 üstünlük sağladı. Böylece mücadelede skor 2-2'ye geldi.

KARAR SETİNDE TARİHİ ZAFER

Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde maç sayısını çeviren Filenin Efeleri seti 18-16, karşılaşmayı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin'i ilk kez mağlup eden Türkiye, organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise VNL'deki 5. mağlubiyetini yaşadı.

KARŞILAŞMAYA DAİR BİLGİLER

Salon: PreZero Arena

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin, Mirza Lagumdzija)

Arjantin: Gomez, Loser, Vicentin, Franchi, Zerba, De Cecco (Massimino, Giraudo, Pages, Palonsky, Kurkartsev, Diaz, Ramos)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16

Süre: 148 dakika