MotoGP Hollanda GP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu ne zaman, saat kaçta yarışacak?
MotoGP takviminin 10. durağı Hollanda'da nefesler tutuldu. Assen Pisti'nde düzenlenecek kritik yarış öncesi gözler hem şampiyonluk mücadelesine hem de MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'na çevrildi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı için geri sayım başladı. Motosiklet sporunun en köklü pistlerinden biri olan Assen, hafta sonunda yine büyük mücadelelere ev sahipliği yapacak. Türk motor sporlarıseverlerin gözü ise MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu'nun performansında olacak.
SPRINT YARIŞINI RAUL FERNANDEZ KAZANDI
Hollanda Grand Prix'si kapsamında gerçekleştirilen sprint yarışında Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Fernandez, 20.05.310'luk derecesiyle birinciliği elde ederek hafta sonuna önemli bir galibiyetle başladı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışını 17. sırada tamamladı. Milli motosikletçi, ana yarışta puan mücadelesi vermek için piste çıkacak.
HOLLANDA MOTOGP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sezonun kritik duraklarından biri olarak gösterilen Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Assen Pisti'nde yapılacak yarış, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. Pilotlar, 26 tur boyunca puan mücadelesi verecek.
Hafta sonunun programı ise şöyle:
|Organizasyon
|Saat (TSİ)
|Sprint yarışı
|Tamamlandı
|Ana yarış
|28 Haziran Pazar - 15.00