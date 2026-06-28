MotoGP Hollanda GP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu ne zaman, saat kaçta yarışacak?

Assen Pisti'nde sezonun 10. yarışı için geri sayım başladı. (Fotoğraf: AA)

ASSEN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hollanda'nın Assen kentindeki 4,5 kilometrelik pist, MotoGP takviminin en köklü organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Hızlı virajları ve teknik yapısıyla öne çıkan pist, sürücüler için sezonun en zorlu sınavlarından biri olarak gösteriliyor. Şampiyona yarışında alınacak puanlar, genel klasmanı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN SON DURUMU

MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk dokuz yarışında topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Milli sporcu, Assen'de hem puan hanesini büyütmeyi hem de sezonun geri kalanı için moral kazanmayı hedefliyor.