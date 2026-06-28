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MotoGP Hollanda GP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu ne zaman, saat kaçta yarışacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
MotoGP Hollanda GP takvimi: Toprak Razgatlıoğlu ne zaman, saat kaçta yarışacak?

MotoGP takviminin 10. durağı Hollanda'da nefesler tutuldu. Assen Pisti'nde düzenlenecek kritik yarış öncesi gözler hem şampiyonluk mücadelesine hem de MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'na çevrildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı için geri sayım başladı. Motosiklet sporunun en köklü pistlerinden biri olan Assen, hafta sonunda yine büyük mücadelelere ev sahipliği yapacak. Türk motor sporlarıseverlerin gözü ise MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu'nun performansında olacak.

Assen'de sprint yarışını Raul Fernandez ilk sırada tamamladı. (Fotoğraf: AA)Assen'de sprint yarışını Raul Fernandez ilk sırada tamamladı. (Fotoğraf: AA)

SPRINT YARIŞINI RAUL FERNANDEZ KAZANDI

Hollanda Grand Prix'si kapsamında gerçekleştirilen sprint yarışında Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Fernandez, 20.05.310'luk derecesiyle birinciliği elde ederek hafta sonuna önemli bir galibiyetle başladı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışını 17. sırada tamamladı. Milli motosikletçi, ana yarışta puan mücadelesi vermek için piste çıkacak.

Ana yarış, Assen Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)Ana yarış, Assen Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)

HOLLANDA MOTOGP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun kritik duraklarından biri olarak gösterilen Hollanda Grand Prix'si, 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Assen Pisti'nde yapılacak yarış, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. Pilotlar, 26 tur boyunca puan mücadelesi verecek.

Hafta sonunun programı ise şöyle:

Organizasyon Saat (TSİ)
Sprint yarışı Tamamlandı
Ana yarış 28 Haziran Pazar - 15.00

Assen Pisti'nde sezonun 10. yarışı için geri sayım başladı. (Fotoğraf: AA)Assen Pisti'nde sezonun 10. yarışı için geri sayım başladı. (Fotoğraf: AA)

ASSEN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hollanda'nın Assen kentindeki 4,5 kilometrelik pist, MotoGP takviminin en köklü organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Hızlı virajları ve teknik yapısıyla öne çıkan pist, sürücüler için sezonun en zorlu sınavlarından biri olarak gösteriliyor. Şampiyona yarışında alınacak puanlar, genel klasmanı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN SON DURUMU

MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk dokuz yarışında topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Milli sporcu, Assen'de hem puan hanesini büyütmeyi hem de sezonun geri kalanı için moral kazanmayı hedefliyor.

Toprak Razgatlıoğlu sezonun 10. yarışında mücadele edecek. (Fotoğraf: AA)Toprak Razgatlıoğlu sezonun 10. yarışında mücadele edecek. (Fotoğraf: AA)

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN HEDEFİ PUAN ALMAK

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk dokuz etap sonunda topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Sprint yarışını 17. sırada tamamlayan milli sporcu, ana yarışta daha üst sıralara çıkarak puan hanesine yeni puanlar eklemeyi hedefliyor.

PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM

Şampiyona zirvesindeki rekabet de dikkat çekiyor. İlk beş sıra şu şekilde oluştu:

  1. Marco Bezzecchi (İtalya) – 180 puan
  2. Jorge Martin (İspanya) – 172 puan
  3. Fabio Di Giannantonio (İtalya) – 157 puan
  4. Marc Marquez (İspanya) – 140 puan
  5. Ai Ogura (Japonya) – 134 puan

Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11 puanla 21. sırada bulunuyor.

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