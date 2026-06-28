Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde milli sporcular Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak kaza yaptı. Etabın atlama bölümünde meydana gelen kazanın ardından yarış geçici olarak durdurulurken, Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Oytun Albayrak'ın ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Milli rallici Ali Türkkan ile co-pilotu Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Rallisi'nde geçirdikleri kazanın ardından yarış dışı kaldı. Edinilen bilgiye göre etap sırasında yaşanan kazada Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Oytun Albayrak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ETABIN 12. KİLOMETRESİNDE YAŞANDI

Organizasyonun yaptığı açıklamaya göre Türkkan-Albayrak ekibinin aracı, etabın 12'nci kilometresindeki atlama bölümünde ön kısmının zemine sert şekilde çarpması sonucu kaza yaptı. Çarpmanın ardından ilk yardım ekiplerinin güvenli şekilde olay yerine ulaşabilmesi için yarış geçici olarak durduruldu.

İlk değerlendirmelere göre sürücü Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Co-pilot Oytun Albayrak ise herhangi bir risk ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

MİLLİ EKİP YARIŞA DEVAM EDEMEDİ

Kazanın ardından Türkkan ve Albayrak ikilisi yarışa devam edemedi. Böylece milli ekip, Acropolis Rallisi'ne erken veda etti.

SAĞLIK DURUMLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Organizasyon yetkilileri, Ali Türkkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Oytun Albayrak'ın ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kazayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü ifade edildi.