Filenin Sultanları'ndan müthiş geri dönüş! Almanya'yı 3-2 mağlup ettiler
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) adeta nefes kesen dev bir mücadeleye imza attı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Almanya ile karşı karşıya gelen "Filenin Sultanları" sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak zaferlerine bir yenisini daha ekledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında, Ankara etabında 3-0'lık Belçika ve Fransa galibiyetlerinin ardından üçüncü maçına Almanya karşısında çıktı.
Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş ile 3-2 kazandı ve organizasyondaki 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın set sonuçları ise şu şekildeydi...
1. Set: Türkiye 18-25 Almanya
2. Set: Türkiye 24-26 Almanya
3. Set: Türkiye 25-19 Almanya
4. Set: Türkiye 25-22 Almanya
Karar Seti: Türkiye 15-13 Almanya
Ay-Yıldızlılar, Ankara etabındaki son maçında 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da Çin ile kozlarını paylaşacak.
TURNUVA KARNESİ
Millilerimiz, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Almanya'ya karşı oynadığı son 7 resmi maçın tamamında parkeden galibiyetle ayrılan Sultanlar, rakibine karşı son mağlubiyetini 2020'de almıştı.