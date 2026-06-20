Filenin Sultanları'ndan müthiş geri dönüş! Almanya'yı 3-2 mağlup ettiler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) adeta nefes kesen dev bir mücadeleye imza attı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Almanya ile karşı karşıya gelen "Filenin Sultanları" sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak zaferlerine bir yenisini daha ekledi.