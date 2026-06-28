Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı! Güney Afrika ile Kanada kozlarını paylaşacak

Güney Kore'yi tek golle mağlup eden Güney Afrika, 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

Grubun ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kalan Hugo Broos'un öğrencileri, kader niteliğindeki son karşılaşmada ise büyük bir direnç ortaya koydu.

KANADA AVERAJLA SON 32'DE

B Grubu'nda mücadele eden Kanada ise turnuvadaki ilk maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Jesse Marsch'ın öğrencileri, ikinci karşılaşmada Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçerek dikkat çekici bir galibiyet elde etti. Grubun son mücadelesinde İsviçre'ye 2-1 mağlup olan Kuzey Amerika temsilcisi, bu yenilgiye rağmen topladığı puan ve üstün averajıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı dev karşılaşmada düdük Portekizli hakem Joao Pinheiro'da olacak. Güney Afrika ile Kanada arasındaki kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla takip edeceği karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve naklen yayınlanacak.