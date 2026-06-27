2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın mücadele ettiği grup aşaması tamamlandı. Tarihte ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı turnuvada 12 gruptan tur atlayan 32 takım belli olurken, son 32 eşleşmeleri 28 Haziran ile 4 Temmuz arasında oynanacak.