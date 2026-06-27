2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın mücadele ettiği grup aşaması tamamlandı. Tarihte ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı turnuvada 12 gruptan tur atlayan 32 takım belli olurken, son 32 eşleşmeleri 28 Haziran ile 4 Temmuz arasında oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması 28 Haziran 2026 Pazar itibarıyla tamamlandı. Turnuva tarihinde ilk kez 48 ülkenin katıldığı organizasyonda 12 grupta oynanan 72 maçın ardından son 32'ye kalan takımlar netleşti. Her grupta ilk iki sırayı bitiren 24 takıma ek olarak, en iyi üçüncü sırası kontenjanından 8 takım daha son 32 turuna katılmaya hak kazandı. Eşleşmeler 28 Haziran Pazar günü başlayıp 4 Temmuz Cumartesi'ye kadar sürecek.
Bu turda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
28 HAZİRAN PAZAR
Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
29 HAZİRAN PAZARTESİ:
Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00
Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30
30 HAZİRAN SALI:
Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00
1 TEMMUZ ÇARŞAMBA:
Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00
Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00
2 TEMMUZ PERŞEMBE:
ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00
İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
3 TEMMUZ CUMA:
Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00
4 TEMMUZ CUMARTESİ:
Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30