CANLI | Norveç - Senegal

Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Senegal kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede her iki takım hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.

NORVEÇ FIRTINASI DİNMEK BİLMİYOR

Turnuvaya muazzam bir giriş yapan Norveç, ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup ederek dünyaya "ben de varım" mesajı verdi. İskandinav ekibinin dünya yıldızı Erling Haaland, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı olurken, Leo Ostigard da skora katkı sağladı. Irak adına atılan kendi kalesine golle farkı açan Vikingler, moral ve motivasyon açısından sahaya oldukça özgüvenli çıkıyor.

SENEGAL'İN HEDEFİ İLK GALİBİYET

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gösterdiği 10 maçlık başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Senegal, turnuva açılışında ise hayal kırıklığı yaşadı. Grubun favorisi Fransa karşısında 3-1'lik skorla mağlup olan Senegal, tek gol sevincini PSG forması giyen genç yetenek Ibrahim Mbaye ile yaşadı. İlk mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen Senegal, Norveç karşısında turnuvadaki ilk puan veya puanlarını alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.