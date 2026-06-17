Milli takımda hedef Paraguay zaferi: "Avustralya mağlubiyeti bizi kendimize getirecek"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynanacak kritik mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor. Arizona'nın Mesa kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya karşısında alınan sonucun ardından takımdaki birlik ve motivasyona dikkat çekti. Ay-yıldızlı futbolcular, Paraguay maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtirken, eleştirilerden gerekli dersleri çıkararak sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarının mesajını verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar tamamlandı. Arizona'nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Samet Akaydın, Avustralya karşısında alınan sonucun ardından yapılan eleştirilerin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Tecrübeli savunmacı, "Avrupa Şampiyonası öncesinde de hazırlık maçında farklı bir skorla yenilip sonra Avusturya'yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Avustralya maçının da bizi kendimize getireceğini düşünüyorum. Eleştiri olmazsa futbolun anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

Paraguay maçına odaklandıklarını vurgulayan milli futbolcular, turnuvada her karşılaşmanın ayrı bir önem taşıdığını belirterek, grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını dile getirdi.

Ay-yıldızlı oyuncular, Türk futbolseverlerin desteğini hissettiklerini ifade ederek, Paraguay karşısında iyi bir sonuç alarak yoluna devam etmek istediklerini söyledi.