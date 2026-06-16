Horozlar hata yapmadı! Fransa Senegal engelini kayıpsız geçti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu'nda sahne alan mücadelede Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Fransızlar, kritik galibiyetle grup aşamasına iyi bir başlangıç yaptı. İşte maçta yaşananlar...