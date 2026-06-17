RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekiminde RAMS Başakşehir'in rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Buna göre temsilcimiz RAMS Başakşehir'in rakibi de belli oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde 2. Tur müsabakaları 23 ve 30Temmuz'da oynanacak.