Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Dünya yıldızına teklif edilen rakam dudak uçuklattı
Sol bek hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in İspanyol fırtınası Alejandro Grimaldo için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için hazırladığı dev sözleşmenin süresi ve yıllık maaşı sızdı! İşte o rakamlar...
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli bir isme yöneldi.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda listenin ilk sırasına Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo yerleşti.
Alman ekibinde başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden yoğun ilgi bulunuyor.
DÖRT FARKLI TEKLİF ALDI
Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi.