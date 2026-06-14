Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Dünya yıldızına teklif edilen rakam dudak uçuklattı

Sol bek hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in İspanyol fırtınası Alejandro Grimaldo için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için hazırladığı dev sözleşmenin süresi ve yıllık maaşı sızdı! İşte o rakamlar...