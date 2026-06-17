Arizona kampı tamamlandı Milliler San Jose yolcusu!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki kader niteliğindeki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı.